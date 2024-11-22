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14:44, 22 ноября 2024Силовые структуры

СК предъявил обвинение стрелявшему в охотников на бобров россиянину

В Талдоме предъявили обвинение мужчине за расстрел охотников на бобров
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Киселев / ТАСС

В Талдоме следователи предъявили обвинение мужчине, стрелявшему в охотников на бобров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Россиянину предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») и по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Следователи проверили показания на месте происшествия. В ходе допроса обвиняемый рассказал, что стрелял в сторону кустов и людей не видел. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз.

От следствия поступило ходатайство к суду об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за стрельбу в охотников на бобров.

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