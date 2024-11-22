Снегопад обрушил деревья на машины в российском городе

В Твери снегопад засыпал дороги и повалил деревья на автомобили

Снегопад с мощным ветром в Твери засыпал дороги и повалил несколько деревьев на машины. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Тверь снова заносит снегом. Ввиду усиливающейся непогоды водителям и пешеходам стоит быть внимательнее, особенно в вечернее время», — предупредили авторы публикации.

Известно о нескольких случаях падения деревьев на автомобили, еще одно обрушилось на проезжую часть. На снятых очевидцами кадрах видно, как горожане сами пытаются убрать растение с дороги, привязав ствол к машине.

Ранее в Воронеже автобусную остановку сдуло ветром на автомобиль. Без специального навеса из-за непогоды остались жители комплекса «Озерки». Конструкция, по-видимому, была некачественно закреплена и упала на припаркованную вблизи нее легковушку. Под шквалами ветра в городе также рухнуло несколько деревьев, в частности, стволы повалило на улицах Шишкова и Ломоносова.