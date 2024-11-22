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14:19, 22 ноября 2024Экономика

В российском городе автобусную остановку сдуло ветром на автомобиль

В Воронеже автобусную остановку порывом ветра сдуло на легковушку
Виктория Клабукова

Кадр: РИА «Воронеж»

В Воронеже автобусная остановка не выдержала сильного порыва ветра. Павильон сдуло на стоявший рядом автомобиль «Лада Гранта», передает городской портал 36on.ru.

Без остановки из-за непогоды остались жители комплекса «Озерки». Конструкция, по-видимому, была некачественно закреплена и упала на припаркованную вблизи нее легковушку. О пострадавших не сообщается — по словам очевидцев, в момент падения салон машины был пуст.

Пришедший в центральные регионы циклон затронул и Воронежскую область, принеся с собой штормовой ветер. Под его шквалами в городе рухнуло несколько деревьев, в частности, стволы повалило на улицах Шишкова и Ломоносова. Кроме того, с крыши многоэтажного дома на перекрестке Пушкинской и Средне-Московской под силой ветра рухнуло несколько булыжников. Они угодили на пешеходный переход, по которому шла местная жительница. Она получила травмы.

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Ранее в том же российском городе ветром сорвало крышу еще одного остановочного павильона — «ДК «Электроника». В момент случившегося под крышей от непогоды прятались горожане, но никто не пострадал.

В октябре аналогичная ситуация произошла в Хабаровске, причем остановка была установлена всего несколько месяцев назад. По словам горожан, такие «хибарки», построенные в конце лета, разваливаются по всему городу.

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