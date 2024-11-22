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18:02, 22 ноября 2024Силовые структуры

Снятие с забора Росгвардией искателя закладки с мефедроном попало на видео

В Москве сотрудники Росгвардии сняли с забора искателя закладки с мефедроном
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве сотрудники Росгвардии сняли с забора искателя закладки с мефедроном. Видео задержания Росгвардия предоставила «Ленте.ру».

На кадрах видно, как на заборе висит 43-летний москвич, к нему подходят сотрудники Росгвардии и помогают спуститься. Уже в служебной машине мужчина сознается, что искал там закладку и при себе имеет мефедрон. При обыске он указал, в каком месте у него лежит наркотическое вещество.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в подмосковной квартире нашли сотни «наркотических» фаллоимитаторов.

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