Снятие с забора Росгвардией искателя закладки с мефедроном попало на видео

В Москве сотрудники Росгвардии сняли с забора искателя закладки с мефедроном

В Москве сотрудники Росгвардии сняли с забора искателя закладки с мефедроном. Видео задержания Росгвардия предоставила «Ленте.ру».

На кадрах видно, как на заборе висит 43-летний москвич, к нему подходят сотрудники Росгвардии и помогают спуститься. Уже в служебной машине мужчина сознается, что искал там закладку и при себе имеет мефедрон. При обыске он указал, в каком месте у него лежит наркотическое вещество.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в подмосковной квартире нашли сотни «наркотических» фаллоимитаторов.