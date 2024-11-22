Снятие с забора Росгвардией искателя закладки с мефедроном попало на видео

В Москве сотрудники Росгвардии сняли с забора искателя закладки с мефедроном. Видео задержания Росгвардия предоставила «Ленте.ру».
На кадрах видно, как на заборе висит 43-летний москвич, к нему подходят сотрудники Росгвардии и помогают спуститься. Уже в служебной машине мужчина сознается, что искал там закладку и при себе имеет мефедрон. При обыске он указал, в каком месте у него лежит наркотическое вещество.
Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что в подмосковной квартире нашли сотни «наркотических» фаллоимитаторов.