В России рассказали о способности ракеты «Орешник» долететь до Лондона за 12 минут

Депутат Чепа: ракета «Орешник» может долететь до Лондона за 12 минут

Новейшая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна долететь до Лондона за 12 минут. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат назвал происходящее в последние дни безумием. Он также заявил, что Россия делает все для того, чтобы западные страны одумались.

«Мы показываем нашу принятую ядерную доктрину — это не шутки. Как только были совершены определенные удары по Курской области, мы нанесли очень серьезные удары по инфраструктуре Украины тактическими баллистическими ракетами, абсолютно самой низкой возможной боевой частью. Понимаете, боевая часть может меняться. Она может быть и простой, может быть ядерной, она может быть усиленная, а может быть по самому слабому варианту, понимаете? Мы это сделали. Мы показали: ребята, не шутите, нельзя допускать этого, к чему вы толкаете. Если у вас есть внутренние проблемы между республиканцами и демократами, если вы наворовали столько, что теперь боитесь, как бы это защитить, и хотите как-то перевести стрелки внимания на другое, не получится», — сказал парламентарий.

Новая российская система разрушила «Южный машиностроительный завод» («Южмаш») в Днепре буквально за несколько минут, отметил собеседник «Ленты.ру». Политик подчеркнул, что ракета «Орешник» летит со скоростью три километра в секунду, 10 махов, и никакие средства ПВО не поймают ее на малой высоте.

«В зависимости от места пуска боевой части она долетает до Лондона за 12 минут. Они что, не понимают, что мы обладаем средствами, которые разрушат все? Нам это надо? Нам это не надо. А им это надо? Они не понимают, что делают, что творят. Поэтому я абсолютно согласен с тем большинством в мире, которое осуждает тактику и политику гегемонизма, однополярный мир. Прошу, все, он канул в историю. Другая жизнь, другие условия, и нельзя навязывать кому-то то, что интересно вам. Жить надо по договоренности, а не по правилам, написанным кем-то», — заключил Чепа.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил, что РФ в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами большой дальности нанесла по объектам на Украине удар новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник».