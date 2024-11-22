США предупредили свой оборонный бизнес о якобы угрозе диверсий со стороны России

WT: ФБР и Пентагон предупредили ВПК о якобы угрозе диверсий со стороны РФ

ФБР и Пентагон предупредили предприятия американского военно-промышленного комплекса (ВПК) о якобы существующей угрозе диверсий со стороны России. Об этом сообщает газета The Washington Times (WT).

«Американским компаниям, особенно тем, которые поддерживают субъектов, вовлеченных в конфликт на Украине или в другие текущие геополитические конфликты, рекомендуется усилить бдительность и меры безопасности в качестве меры предосторожности», — приводит WT заявление Национального центра контрразведки и безопасности США.

В ведомстве указали, что проводят брифинг для оборонных компаний якобы на фоне проведенных российскими спецслужбами «диверсионных операций» в отношении «европейских военных объектов, иностранных оборонных компаний, логистических объектов и коммунальных служб», но не привели никаких тому доказательств.

Ранее высокопоставленные американские чиновники заявили телеканалу CNN, что обрыв телекоммуникационных кабелей BCS East-West, соединяющего Литву и Швецию, и C-Lion1, соединяющего Финляндию с Германией, не был преднамеренным действием России или какой-либо другой страны.