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17:22, 21 ноября 2024Мир

В США поставили под сомнение вину России в обрыве кабелей в Балтийском море

CNN: чиновники США заявили, что обрыв кабелей не был преднамеренным действием РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Обрыв телекоммуникационных кабелей BCS East-West, соединяющего Литву и Швецию, и C-Lion1, соединяющего Финляндию с Германией, не был преднамеренным действием России или какой-либо другой страны. Это телеканалу CNN заявили два высокопоставленных американских чиновника.

«По их мнению, это, вероятно, было вызвано волочением якоря проходящим судном. Такие инциденты случались и раньше», — передает телеканал слова собеседников.

Ранее китайское судно Yi Peng 3 заподозрили в обрыве кабелей на дне Балтийского моря. При этом, по данным немецкого издания Bild, капитан корабля — гражданин России.

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