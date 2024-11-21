В США поставили под сомнение вину России в обрыве кабелей в Балтийском море

CNN: чиновники США заявили, что обрыв кабелей не был преднамеренным действием РФ

Обрыв телекоммуникационных кабелей BCS East-West, соединяющего Литву и Швецию, и C-Lion1, соединяющего Финляндию с Германией, не был преднамеренным действием России или какой-либо другой страны. Это телеканалу CNN заявили два высокопоставленных американских чиновника.

«По их мнению, это, вероятно, было вызвано волочением якоря проходящим судном. Такие инциденты случались и раньше», — передает телеканал слова собеседников.

Ранее китайское судно Yi Peng 3 заподозрили в обрыве кабелей на дне Балтийского моря. При этом, по данным немецкого издания Bild, капитан корабля — гражданин России.