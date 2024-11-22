Стал известен кандидат на должность посла Украины в США

Нардеп Гончаренко: кандидатом на пост посла Украины в США является Игорь Жовква

Главным кандидатом на пост посла Украины в США является заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Жовква работает на нынешней должности с 2014 года. Официальные причины его перевода из офиса президента Украины не сообщаются. Политическое руководство Украины пока никак не комментировало эту информацию.

Жовква не раз жаловался на нежелание НАТО принимать Украину в альянс. В июне 2022-го он заявил, что организация отклонила устремления Киева по вступлению, поэтому Украина не будет предпринимать дальнейших шагов.

Ранее Игорь Жовква сообщил, что Украина передаст Москве план мирного урегулирования конфликта через страны, которые имеют с ней «соответствующий диалог». Чиновник тогда утверждал, что этот план готовится.