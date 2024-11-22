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20:03, 22 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о намерении реформировать структуру ВСУ

«Укринформ»: ВСУ планируют перевести на корпусную систему из-за затрат
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют перевести на корпусную систему, которая, как сообщается, позволит сэкономить человеческие и материальные ресурсы. Об этом со ссылкой на источник в войсках сообщает «Укринформ».

«Мы перейдем на структуру корпус — бригада», — рассказал собеседник агентства. Отмечается, что сейчас Украина не может себе позволить переход на систему корпус — дивизия, которая требует больших затрат.

Отмечается, что концепцию реформирования украинской армии, в соответствии с которой она перейдет на корпусную систему, представят до конца ноября.

Ранее украинские власти создали штаб противовоздушной обороны при ВСУ. Отмечается, что соответствующие ведомства появятся в Киеве, Сумской и Харьковской областях.

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