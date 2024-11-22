На Украине объявили о создании штаба ПВО

На Украине создали штаб ПВО при ВСУ

Власти создали штаб противовоздушной обороны (ПВО) при Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом пишет «Общественное» со ссылкой на генштаб.

По информации издания, ведомства появятся в трех местах: в Киеве, а также в Сумской и Харьковской областях. О датах открытия в сообщении не упоминается.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнула, что новая российская «Орешник» летит со скоростью три километра в секунду, 10 махов, и никакие средства ПВО не поймают ее на малой высоте. Она добавила, что она смогла разрушить «Южный машиностроительный завод» («Южмаш») в Днепре буквально за несколько минут.