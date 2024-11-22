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19:18, 22 ноября 2024Бывший СССР

На Украине объявили о создании штаба ПВО

На Украине создали штаб ПВО при ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти создали штаб противовоздушной обороны (ПВО) при Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом пишет «Общественное» со ссылкой на генштаб.

По информации издания, ведомства появятся в трех местах: в Киеве, а также в Сумской и Харьковской областях. О датах открытия в сообщении не упоминается.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнула, что новая российская «Орешник» летит со скоростью три километра в секунду, 10 махов, и никакие средства ПВО не поймают ее на малой высоте. Она добавила, что она смогла разрушить «Южный машиностроительный завод» («Южмаш») в Днепре буквально за несколько минут.

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