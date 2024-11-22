Станцевавший на вечеринке в Монголии министр спорта российского региона объяснился

Станцевавший на вечеринке в Монголии министр спорта Тувы Монгуш извинился

Станцевавший пьяным на вечеринке в Монголии министр спорта Тувы Субудай Монгуш записал видео с извинениями. В ролике на своей странице во «ВКонтакте» чиновник объяснился перед жителями.

«Это видео [с вечеринкой в Монголии] снято во время моего отпуска, на мероприятии моих близких людей, где я от души был счастлив, радовался и позволил себе расслабиться. Я понимаю всю ответственность занимаемой должности и не должен был допускать такого. Поэтому приношу свои искренние извинения в связи с этой ситуацией», — заявил министр российского региона.

Монгуш также отметил, что ситуация стала для него «большим уроком на всю жизнь».

Ранее в сети появились кадры, как глава спортивного ведомства Тувы развлекается в ночном заведении. Telegram-канал «Что там опять в Туве?» предположил, что чиновника могут отстранить от должности.