Тревел-блогер побывал на севере России и поразился ценам на ветхие квартиры

Российский путешественник и тревел-блогер побывал на севере страны и поразился высоким ценам на ветхие квартиры. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

«Цены остаются высокими, даже если речь идет о квартирах в ветхих, покосившихся деревянных домах, где комфорт и долговечность оставляют желать лучшего», — рассказал автор публикации.

Так, к примеру, на Ямале однокомнатная квартира 1970-х годов площадью 40 квадратных метров стоит 1,3 миллиона рублей. При этом в подобном жилье зачастую встречается не самый свежий ремонт и старая мебель.

«На Ямале можно найти немало объявлений о продаже жилья, и почти в каждом из них указано: "В связи с переездом". Люди явно стремятся покинуть северные поселки, но, несмотря на отток населения, за свои квартиры они просят немалые деньги», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал об одной удивившей его особенности жизни на севере России. Он пояснил, что мясо там продают в автобудках на улицах, «как в 1990-х».