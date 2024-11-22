Церковь совместила проповеди и реслинг ради привлечения новых прихожан

В Великобритании в одной церкви совместили проповеди и матчи по реслингу

Ради привлечения новых прихожан в церкви Святого Петра в британском городе Шипли стали проводить матчи по реслингу. Об этом автор идеи рассказал в подкасте Moncrieff Highlights.

Как пишет издание Daily Star, Гарет Томпсон провел первый матч по реслингу в церкви еще в 2021 году. По словам мужчины, у него было трудное детство: он вырос в неблагополучной семье, пережил изнасилование и даже был бездомным. Все изменилось, когда Томпсон открыл для себя англиканскую церковь и «почувствовал любовь к Иисусу». Тогда же он стал посещать тренировки по реслингу.

Сначала, по словам Томпсона, реслинг был его грязным секретом, но вскоре он стал осознавать, что это отличный способ рассказывать истории. Так ему и пришла идея совместить проповеди и матчи. Мужчина убедил руководство церкви попробовать провести одно такое мероприятие и удивил всех количеством заинтересованных людей.

Томпсон создал христианскую благотворительную организацию Kingdom Wrestling. «Kingdom Wrestling для меня — это слияние, это смесь веры и борьбы», — объяснил он. Реслинг в церкви устраивают раз в месяц. Для этого из кладовки вытаскивают ринг и устраивают на нем бои, следующие библейским сюжетам, — например, показывают сражение ангелов с демонами.

По словам Томпсона, его проект действительно работает. Теперь в церкви, где он проводит бои, приходят неверующие люди. Изначально они приходят только ради зрелища, но некоторые затем проникаются англиканством и остаются прихожанами. Есть и те, кто приходит ради проповедей, а потом начинает заниматься реслингом.

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