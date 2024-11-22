Турист из Европы лишил жизни трех человек и избежал тюрьмы

Турист из Европы по неосторожности лишил жизни трех человек в ЮАР и избежал тюрьмы. Подробностями истории поделилось издание The Canberra Times.

В пятницу, 22 ноября, в окружном суде ЮАР 29-летнему итальянцу Габриэле Каиро отменили приговор в виде трех с половиной лет лишения свободы за аварию, произошедшую по его вине в октябре 2023 года. Тогда 54-летняя Жаклин Кларк везла пожилых родителей домой, а Каиро не уступил им дорогу, и его автофургон врезался в их автомобиль. Никого из членов семьи спасти не удалось.

Ранее итальянец признал себя виновным по четырем пунктам обвинения. На последнем заседании судья назвал Каиро «разбитым молодым человеком, переживающим очень трудное время».

«Ваша порядочность не может быть оспорена… Я признаю, что вы добрый, сострадательный, вдумчивый, трудолюбивый молодой человек, который полон печали и раскаяния», — подчеркнул судья.

Он добавил, что Каиро не придется отбывать тюремное заключение, но он будет лишен права управлять автомобилем в течение 15 лет. Судья также поддержал надежды жены итальянца на то, что он сможет когда-нибудь простить себя.

Как пишет источник, трагедия произошла всего через несколько месяцев после самого счастливого дня в жизни Каиро — его свадьбы.

В июне обвиненный в изнасиловании туристки житель Белиза избежал тюрьмы по решению суда. По данным следствия, у предполагаемой пострадавшей не было найдено следов ДНК мужчины.

