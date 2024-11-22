Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:01, 22 ноября 2024Путешествия

Турист из Европы лишил жизни трех человек и избежал тюрьмы

Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Турист из Европы по неосторожности лишил жизни трех человек в ЮАР и избежал тюрьмы. Подробностями истории поделилось издание The Canberra Times.

В пятницу, 22 ноября, в окружном суде ЮАР 29-летнему итальянцу Габриэле Каиро отменили приговор в виде трех с половиной лет лишения свободы за аварию, произошедшую по его вине в октябре 2023 года. Тогда 54-летняя Жаклин Кларк везла пожилых родителей домой, а Каиро не уступил им дорогу, и его автофургон врезался в их автомобиль. Никого из членов семьи спасти не удалось.

Материалы по теме:
«Тюрьма казалась адом на земле» Российский рэпер попал за решетку в Аргентине. Через что ему пришлось пройти?
«Тюрьма казалась адом на земле»Российский рэпер попал за решетку в Аргентине. Через что ему пришлось пройти?
2 ноября 2024
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала. Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала.Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
19 октября 2021

Ранее итальянец признал себя виновным по четырем пунктам обвинения. На последнем заседании судья назвал Каиро «разбитым молодым человеком, переживающим очень трудное время».

«Ваша порядочность не может быть оспорена… Я признаю, что вы добрый, сострадательный, вдумчивый, трудолюбивый молодой человек, который полон печали и раскаяния», — подчеркнул судья.

Он добавил, что Каиро не придется отбывать тюремное заключение, но он будет лишен права управлять автомобилем в течение 15 лет. Судья также поддержал надежды жены итальянца на то, что он сможет когда-нибудь простить себя.

Как пишет источник, трагедия произошла всего через несколько месяцев после самого счастливого дня в жизни Каиро — его свадьбы.

В июне обвиненный в изнасиловании туристки житель Белиза избежал тюрьмы по решению суда. По данным следствия, у предполагаемой пострадавшей не было найдено следов ДНК мужчины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на солдат ВСУ в Курской области. Мощный взрыв попал на видео

      Уехавший из России комик раскрыл «классическую ошибку эмигранта»

      МИД осудил удары Израиля по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

      Борисов допустил создание частных космодромов в России

      В Венгрии пожаловались на санкции против Газпромбанка

      98-летний мужчина влюбился в 96-летнюю женщину и женился на ней

      Глава МИД Германии назвала Россию частью европейской семьи

      На ЗАЭС рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

      В России напомнили Шольцу о времени полета «Орешника» до Берлина

      Троих россиян суд приговорил к длительным срокам за сбыт наркотиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше