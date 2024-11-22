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10:48, 22 ноября 2024Экономика

Глава УК пропустил 300 звонков от затопленного россиянина и попал под суд

В Менделеевске глава УК попал под суд из-за 300 пропущенных звонков от жильца
Виктория Клабукова

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Менделеевске управляющая компания проигнорировала три сотни звонков от владельца затопленной квартиры. Бездействие коммунальщиков подвело под суд главу организации, пишет издание Chelny-biz.ru.

Коммунальная авария в квартире по улице Татарстана произошла ночью. О прорыве трубы отопления жилец поспешил известить аварийно-диспетчерскую службу. За полчаса мужчина осуществил более 260 звонков, но все они оказались пропущены: каждый раз он слышал короткие гудки. Не дождавшись помощи от коммунальщиков, горожанин спустился в подвал и перекрыл систему.

На утро он вновь попробовал связаться с управляющей компанией и позвонил еще 49 раз. После безуспешных попыток дозвониться россиянин оставил заявку на замену радиатора, но, как оказалось, оператор не зарегистрировал обращение в книге учета. В итоге мужчина подал жалобу в районную прокуратуру. В надзорном ведомстве инициировали проверку по факту случившегося и постановили привлечь директора УК к административной ответственности. Главе компании предъявили штраф в размере 50 тысяч рублей. Обращение в прокуратуру подстегнуло нерасторопных коммунальщиков — радиатор собственнику заменили.

Ранее в Черногорске против пенсионерки, пожаловавшейся на управляющую компанию, начали травлю из-за украинской фамилии. Предметом споров стала яма, образовавшаяся над овощехранилищем. Не увидев реакции коммунальщиков, женщина рассказала о ситуации журналистам. После публикаций в СМИ пенсионерка обнаружила под дверью своей квартиры экскременты.

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