Украина атаковала с воздуха два региона России

Минобороны России заявило о двух сбитых в Орловской и Белгородской областях БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать с воздуха два российских региона. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 11:35 до 12:45 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по одному беспилотному летательному аппарату (БПЛА) самолетного типа в Белгородской и Орловской областях. Информацию о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее в ведомстве заявили, что в ночь на 22 ноября Украина выпустила по России 23 беспилотника. 12 из них система ПВО сбила в Брянской области, девять — в Калужской, еще два — в Курской.

Позже в Минобороны отчитались об уничтожении двух БПЛА в Брянской области с 6:30 до 6:50 утра. Беспилотники также относились к самолетному типу и пытались атаковать объекты на российской территории.