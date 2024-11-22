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13:32, 22 ноября 2024Россия

Украина атаковала с воздуха два региона России

Минобороны России заявило о двух сбитых в Орловской и Белгородской областях БПЛА
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать с воздуха два российских региона. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 11:35 до 12:45 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по одному беспилотному летательному аппарату (БПЛА) самолетного типа в Белгородской и Орловской областях. Информацию о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее в ведомстве заявили, что в ночь на 22 ноября Украина выпустила по России 23 беспилотника. 12 из них система ПВО сбила в Брянской области, девять — в Калужской, еще два — в Курской.

Позже в Минобороны отчитались об уничтожении двух БПЛА в Брянской области с 6:30 до 6:50 утра. Беспилотники также относились к самолетному типу и пытались атаковать объекты на российской территории.

ЖЗЛ
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