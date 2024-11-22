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14:21, 22 ноября 2024Россия

Украинский беспилотник подорвал легковую машину в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковали села Ясные Зори и Борисовка
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали села Ясные Зори и Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в ясных зорях FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, полностью уничтожив транспортное средство. К посту также приложено фото подорванной беспилотником машины, объятой огнем. Также оказался поврежден фасад коммерческого объекта.

В Борисовке дрон-камикадзе атаковал легковое авто во дворе частного дома. «Машина получила значительные повреждения. Кроме того, на территории дома перебита газовая труба — утечка газа устранена», — подчеркнул Гладков.

Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее беспилотник ВСУ влетел во двор частного дома в белгородском селе Безымено и взорвался. В результате оказался ранен мирный житель. Мужчину доставили в больницу с баротравмой и осколочными ранениями.

ЖЗЛ
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