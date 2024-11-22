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23:52, 22 ноября 2024Мир

В Алабаме произошла третья в истории США казнь с помощью азота

NBC News: в Алабаме произошла третья в истории США казнь с использованием азота
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rodi Said / Reuters

В штате Алабама произошла третья в истории США казнь заключенного с использованием азота. Об этом сообщает телеканал NBC News.

50-летний Кэри Дэйл Грейсон был осужден за убийство, совершенное в 1994 году. Его казнили в четверг, 22 ноября. Перед исполнением приговора мужчина заявил, что на протяжении 30 лет жалел о содеянном.

Грейсон и еще три человека похитили и убили девушку, которая автостопом ехала из Теннесси в Луизиану. На момент совершения преступления осужденному было 19 лет, а его сообщники еще не достигли совершеннолетия, в связи с чем Грейсон стал единственным, кого приговорили к смертной казни по этому делу.

В сентябре в Алабаме казнили 59-летнего гражданина страны Алана Юджина Миллера. Установлено, что в 1999 году он убил трех мужчин. Американец не признал свою вину. Это была вторая в истории США казнь заключенного с использованием азота.

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