В Алабаме произошла третья в истории США казнь с помощью азота

NBC News: в Алабаме произошла третья в истории США казнь с использованием азота

В штате Алабама произошла третья в истории США казнь заключенного с использованием азота. Об этом сообщает телеканал NBC News.

50-летний Кэри Дэйл Грейсон был осужден за убийство, совершенное в 1994 году. Его казнили в четверг, 22 ноября. Перед исполнением приговора мужчина заявил, что на протяжении 30 лет жалел о содеянном.

Грейсон и еще три человека похитили и убили девушку, которая автостопом ехала из Теннесси в Луизиану. На момент совершения преступления осужденному было 19 лет, а его сообщники еще не достигли совершеннолетия, в связи с чем Грейсон стал единственным, кого приговорили к смертной казни по этому делу.

В сентябре в Алабаме казнили 59-летнего гражданина страны Алана Юджина Миллера. Установлено, что в 1999 году он убил трех мужчин. Американец не признал свою вину. Это была вторая в истории США казнь заключенного с использованием азота.