Политолог Бранку: применение Россией «Орешника» стало предупреждением НАТО

Применение Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ходе конфликта на Украине стало четким предупреждением странам НАТО избегать еще большей эскалации на Украине. Об этом заявила бразильский политолог, доктор наук Жована Бранку в эфире бразильского телеканала Record News.

«Это способ России предупредить не только Украину, а всех ее западных союзников о том, какие последствия могут последовать за такую поддержку [нанесение западным оружием ударов вглубь российских территорий]», — сказала она.

Политолог напомнила, что президент России Владимир Путин в течение нескольких месяцев предупреждал, что удары американским оружием по территории России будут рассматриваться российским руководством как прямое вовлечение США, а также их европейских союзников в конфликт.

По словам эксперта, применение Орешника — это предупреждение всему миру, что действительно может произойти очень серьезная эскалация при еще большем вовлечении США в украинский конфликт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что пуск «Орешника» Россией не окажет сдерживающего влияния на политику США по Украине. Она уточнила, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву, несмотря на возможные действия со стороны Москвы.