В ДНР заочно арестовали воевавшего на стороне Украины грузинского наемника

В ДНР заочно арестовали воевавшего в составе ВСУ гражданина Грузии

В Донецкой народной республике (ДНР) заочно арестовали наемника из Грузии за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает прокуратура ДНР.

По данным следствия, гражданин Грузии Георгий Ахалая прибыл на территорию Украины в марте 2022 года и добровольно вступил в Грузинский национальный легион, где прошел военную подготовку, будучи обеспеченным огнестрельным оружием, обмундированием и спецснаряжением. Наемник воевал в составе ВСУ до августа 2024 года и заработал сумму, эквивалентную свыше 2,1 миллиона рублей.

В настоящее время обвиняемый объявлен в международный розыск.

18 ноября следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Грузии Михаила Батурина, который принимает участие в вооруженном конфликте на стороне Украины и обучает других наемников.