В России против бывшего телохранителя Саакашвили возбудили дело о наемничестве

СК возбудил дело о наемничестве против экс-телохранителя Саакашвили Батурина

Следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Грузии Михаила Батурина, который принимает участие в вооруженном конфликте на стороне Украины и обучает других наемников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Батурин заочно подозревается в совершении теракта и наемничестве. Его местонахождение устанавливается.

По версии следствия, грузин длительное время занимался обучением наемников для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в сентябре вместе с другими украинскими формированиями незаконно пересек государственную границу России и вторгся с оружием на территорию Курской области. Там он совершал преступные действия для устрашения местных жителей и причинения им материального ущерба.

Как уточняет РИА Новости, Батурин является бывшим телохранителем Михаила Саакашвили.

Ранее Генпрокуратура России передала в суд для заочного рассмотрения по существу уголовное дело двоих грузинских наемников, воевавших в рядах ВСУ.