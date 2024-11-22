В Германии раскрыли план подготовки к войне с Россией

FAZ: Германия разработала тайный план подготовки к войне с Россией

Германия разработала 1000-страничный оперативный план подготовки к войне с Россией. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Среди прочего, документ перечисляет все здания и объекты инфраструктуры, требующие военную охрану. Кроме того, на основании этого плана немецкая армия (Бундесвер) начал подготавливать гражданские организации к кризисным временам — например, компаниям посоветовали запастить генераторами, а также организовать для сотрудников курсы вождения грузовиков.

В июле немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. План генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера предполагает переброску на восток 800 тысяч военных в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и ФРГ. Вместе с ними должны быть перемещены 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники. Главной задачей непосредственно Германии станет обеспечение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.

Отдельным пунктом инспектор отметил необходимость возведения концентрационных лагерей для пленных военнослужащих. Также он призвал федеральное правительство усилить гражданскую оборону и гарантировать поставки населению лекарств, продуктов питания и питьевой воды.