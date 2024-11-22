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05:34, 22 ноября 2024Мир

В Германии раскрыли план подготовки к войне с Россией

FAZ: Германия разработала тайный план подготовки к войне с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Германия разработала 1000-страничный оперативный план подготовки к войне с Россией. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Среди прочего, документ перечисляет все здания и объекты инфраструктуры, требующие военную охрану. Кроме того, на основании этого плана немецкая армия (Бундесвер) начал подготавливать гражданские организации к кризисным временам — например, компаниям посоветовали запастить генераторами, а также организовать для сотрудников курсы вождения грузовиков.

В июле немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. План генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера предполагает переброску на восток 800 тысяч военных в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и ФРГ. Вместе с ними должны быть перемещены 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники. Главной задачей непосредственно Германии станет обеспечение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.

Отдельным пунктом инспектор отметил необходимость возведения концентрационных лагерей для пленных военнослужащих. Также он призвал федеральное правительство усилить гражданскую оборону и гарантировать поставки населению лекарств, продуктов питания и питьевой воды.

ЖЗЛ
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