В Германии рассказали о «громкой пощечине» Шольцу и Бербок

Депутат Вагенкнехт: ордер МУС на арест Нетаньяху был пощечиной Шольцу и Бербок

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — «громкая пощечина» канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок. Об этом заявила глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», депутат бундестага Сара Вагенкнехт в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она отметила, что почти половину оружия израильской армии передает Берлин. «Что еще нужно, чтобы немецкое правительство прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху в Газе?» — задалась вопросом политик.

По ее словам, решение о введении эмбарго на поставки оружия Израилю «давно назрело».

Ранее МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Постоянный представитель еврейского государства в ООН Дани Данон назвал это решение высшим проявлением дипломатического терроризма.