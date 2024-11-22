В Киеве подтвердили проведение заседания совета Украина — НАТО из-за российской ракеты

Глава МИД Сибига: совет Украина — НАТО проведет экстренное заседание

Совет Украина — НАТО 26 ноября проведет экстренное заседание, посвященное применению Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига, его слова приводит украинское издание «Общественное».

«Мы инициировали заседание в формате Украина — НАТО. У нас уже дата — вторник, 26 ноября. К этому времени мы будем стараться максимально собрать доказательства, провести исследования, чтобы более предметно представить союзникам наше видение как последствий, так и характера оружия, которым был нанесен удар», — сказал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главным вопросом на предстоящем заседании будет усиление украинской противовоздушной обороны. По его словам, Киев надеется, что заседание принесет конкретные содержательные результаты.

Ранее французское агентство AFP сообщило, что совет Украина — НАТО в ноябре проведет экстренное заседание, посвященное применению Россией новой баллистической ракеты. Точная дата заседания не сообщалась.