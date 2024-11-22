Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:27, 22 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве подтвердили проведение заседания совета Украина — НАТО из-за российской ракеты

Глава МИД Сибига: совет Украина — НАТО проведет экстренное заседание
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Совет УкраинаНАТО 26 ноября проведет экстренное заседание, посвященное применению Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига, его слова приводит украинское издание «Общественное».

«Мы инициировали заседание в формате Украина — НАТО. У нас уже дата — вторник, 26 ноября. К этому времени мы будем стараться максимально собрать доказательства, провести исследования, чтобы более предметно представить союзникам наше видение как последствий, так и характера оружия, которым был нанесен удар», — сказал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главным вопросом на предстоящем заседании будет усиление украинской противовоздушной обороны. По его словам, Киев надеется, что заседание принесет конкретные содержательные результаты.

Ранее французское агентство AFP сообщило, что совет Украина — НАТО в ноябре проведет экстренное заседание, посвященное применению Россией новой баллистической ракеты. Точная дата заседания не сообщалась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ощущать реальность на своей шкуре — это уже полезно». Лавров заявил об испуге Зеленского из-за ответа России

      Африканского ежа Йорика спасли с помойки в России

      Украина выпустила беспилотники по двум регионам России

      В Киеве назвали критической ситуацию с отоплением в Кривом Роге

      Испания начала разработку плана гражданской защиты на случай военных действий

      Легионер ЦСКА рассказал об удивившей его особенности россиян

      В Верховной Раде высказались о возможности перемен после ухода Зеленского

      «Корейскую "Армату"» модернизировали

      Самая высокая женщина в мире провела день с самой низкой женщиной в мире

      Новый имидж 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше