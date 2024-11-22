В МИД Китая прокомментировали ракетные удары между Украиной и Россией

Представитель МИД Линь Цзянь: КНР призывает все стороны конфликта к сдержанности

КНР призывает все стороны конфликта к сдержанности после ракетных ударов между Украиной и Россией. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций», — рассказал дипломат.

Линь Цзянь также добавил, что Китай ставит перед собой задачу создать условия для скорейшего начала переговоров. По его словам, приоритетом для Пекина является прекращение огня.

Ранее Линь Цзянь заявил, что допущение Пентагоном возможного обмена ядерными ударами при сохранении ядерного арсенала США отражает устаревшее мышление американских властей. Он также раскритиковал стремление Вашингтона к «гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству».