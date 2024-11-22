Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:58, 22 ноября 2024Мир

В МИД Китая прокомментировали ракетные удары между Украиной и Россией

Представитель МИД Линь Цзянь: КНР призывает все стороны конфликта к сдержанности
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Линь Цзянь

Линь Цзянь. Фото: Tingshu Wang / Reuters

КНР призывает все стороны конфликта к сдержанности после ракетных ударов между Украиной и Россией. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций», — рассказал дипломат.

Линь Цзянь также добавил, что Китай ставит перед собой задачу создать условия для скорейшего начала переговоров. По его словам, приоритетом для Пекина является прекращение огня.

Ранее Линь Цзянь заявил, что допущение Пентагоном возможного обмена ядерными ударами при сохранении ядерного арсенала США отражает устаревшее мышление американских властей. Он также раскритиковал стремление Вашингтона к «гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту

      Овечкин получил тяжелую травму и выбыл на рекордный срок. Когда он вернется и сможет ли побить рекорд Гретцки?

      Чиновники из США и Европы предложили вернуть ядерное оружие Украине для сдерживания

      Лукашенко высказался о близости мира к третьей мировой

      В питьевой воде опознали новое химическое вещество

      Зеленский лишил наград Медведчука и патриарха Кирилла

      Раскрыты траты китайских туристов в России

      В США назвали будущее президентство Трампа телешоу

      Участник СВО постирал вещи в радиоактивной воде и стал гнить заживо

      Юра Борисов снялся для иностранного журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше