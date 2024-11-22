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04:50, 22 ноября 2024Мир

В МИД назвали ответственных за удары Украины вглубь России

Мирошник назвал поставщиков вооружения ответственными за удары Украины вглубь РФ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал ответственных за удары Украины вглубь РФ. Он заявил РИА Новости, что ответственность лежит на тех, кто предоставляет дальнобойное вооружение Киеву.

«Независимо от того, в чьих руках оно находится, оно управляется все равно тем, кто его передает. Американские дальнобойные вооружения все равно управляются американцами», — объяснил дипломат.

Мирошник добавил, что план ответа будет составляться руководством России и Министерством обороны. «Как и каким образом, это вопрос уже генерального штаба, это вопрос других структур, которые уже прописали свои сценарии, как именно будет реакция, если уже доказанные действия произойдут со стороны западников», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил, что РФ в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами большой дальности нанесла по объектам на Украине удар новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

ЖЗЛ
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