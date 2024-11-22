В Москве стало меньше одного типа жилья

«Циан»: в Москве и области сокращается доля новостроек с отделкой

В Москве и области второй год подряд сокращается доля квартир в новостройках с отделкой от застройщика. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные компании «Циан».

По данным аналитиков, в конце третьего квартала 2024 года только 57 процентов договоров долевого участия (ДДУ) пришлись на квартиры с выполненными отделочными работами. При этом в аналогичный период 2023 года их было 63 процента, а в 2022 году — 67 процентов. Сейчас показатель вернулся к уровню 2021 года.

Отрицательная динамика привела к тому, что большая часть квартир в новых корпусах, продажи которых стартовали в третьем квартале текущего года, будет без отделки. Таким образом застройщики пытаются оптимизировать продуктовые решения из-за дорогого проектного финансирования.

Однако эксперты отмечают, что квартиры с отделкой продолжают пользоваться спросом у покупателей. Это связано с тем, что уже прошедшие через ремонт люди знают, что расценки на отделку от застройщика обычному покупателю строительных материалов повторить не удастся. «Системный отказ от отделки может привести к потере заметной части потенциальных покупателей, до пяти-десяти процентов», — заявили в «Циан».

Ранее в Минстрое спрогнозировали, что продажи новостроек в России снизятся в 2025 году.