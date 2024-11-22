В питьевой воде опознали новое химическое вещество

Science: в питьевой воде нашли потенциально токсичный анион хлорнитрамида

Группа ученых из Университета Арканзаса и Швейцарского федерального технологического института (ETH Zurich) обнаружила новое химическое соединение в хлорированной питьевой воде. Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Science, показало, что анион хлорнитрамида (Cl–N–NO₂⁻) является конечным продуктом разложения неорганического хлорамина, используемого для дезинфекции воды, и представляет потенциальную опасность.

Вещество до этого оставалось неопознанным в течение нескольких десятилетий, несмотря на то, что исследователи подозревали его существование. Оно представляет собой стабильное химическое соединение с низкой молекулярной массой, что затрудняло его обнаружение и идентификацию. У аниона также нашли структурные особенности, которые вызывают беспокойство из-за схожести с известными токсичными веществами.

Идентификация соединения стала возможной благодаря успешному синтезу его в лабораторных условиях. Это позволило ученым впервые получить вещество в чистом виде, что дало возможность точно определить его химическую структуру. Синтезированные образцы были отправлены для анализа в ETH Zurich, где проводилось их дальнейшее исследование.

Исследователям удалось доказать, что анион хлорнитрамида действительно образуется как побочный продукт дезинфекции воды неорганическими хлораминами. Теперь перед учеными стоит задача оценить возможные риски для здоровья, которые может нести это соединение. До его идентификации не проводилось никаких исследований токсичности, поэтому предстоит установить, может ли оно быть связано с повышенным риском возникновения заболеваний, таких как рак, или обладать другими неблагоприятными последствиями для здоровья.

Даже если дальнейшие исследования подтвердят отсутствие токсичности у аниона хлорнитрамида, его обнаружение все равно имеет большое значение. Понимание путей его образования может помочь ученым лучше контролировать процесс дезинфекции воды и предотвращать образование других потенциально опасных соединений, что в конечном итоге повысит безопасность питьевой воды.