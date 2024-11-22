В Подмосковье пожаловались на отсутствие горячей воды и отопления

Жители Балашихи пожаловались на отсутствие горячей воды в домах

Жители подмосковной Балашихи пожаловались на отсутствие горячей воды и отопления в микрорайоне Авиаторов. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

По словам местных жителей, коммунальных мощностей у котельной не хватает, из-за чего температура горячей воды еле дотягивает до 38 градусов при норме от 60 градусов. Они также сообщили, что в пятницу, 22 ноября, работа котельной и вовсе встала, однако в диспетчерской никак не комментируют причины произошедшего.

Ранее в этот же день стало известно, что 70 тысяч саратовцев остались без воды из-за аварии. Отключения коснулись жителей Кировского и Волжского районов города, восстановить водоснабжение планируют к 20:00 по местному времени (19:00 мск).