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16:01, 22 ноября 2024Экономика

В Подмосковье пожаловались на отсутствие горячей воды и отопления

Жители Балашихи пожаловались на отсутствие горячей воды в домах
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maraa Josa LaPez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Жители подмосковной Балашихи пожаловались на отсутствие горячей воды и отопления в микрорайоне Авиаторов. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

По словам местных жителей, коммунальных мощностей у котельной не хватает, из-за чего температура горячей воды еле дотягивает до 38 градусов при норме от 60 градусов. Они также сообщили, что в пятницу, 22 ноября, работа котельной и вовсе встала, однако в диспетчерской никак не комментируют причины произошедшего.

Ранее в этот же день стало известно, что 70 тысяч саратовцев остались без воды из-за аварии. Отключения коснулись жителей Кировского и Волжского районов города, восстановить водоснабжение планируют к 20:00 по местному времени (19:00 мск).

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