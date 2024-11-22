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12:34, 22 ноября 2024Экономика

Десятки тысяч жителей российского города остались без воды

70 тысяч саратовцев остались без воды из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Десятки тысяч жителей Саратова остались без воды из-за аварии. Об этом сообщил врио главы российского города Павел Сурков в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, утром в пятницу, 22 ноября, возле дома, расположенного по адресу улица Батавина, 13Б, во второй раз за неделю произошло повреждение водопровода. В результате 70 тысяч человек, проживающих в Волжском и Кировском районах в поселках Юбилейный, Расково, Дубки, Зоринский, Зональный, ЦКД, Сосенки, Семхоз, Иволгино и Комбайн, а также пяти микрорайонах поселка Солнечный-2, столкнулись с отключениями воды в домах.

«Комитету ЖКХ совместно с руководством водоканала необходимо оперативно организовать работы по устранению аварии, районным администрациям и ЕДДС города — обеспечить подвоз воды жителям. (...) В детсадах в зоне отключения воды будут работать дежурные группы, в школах уроки будут сокращены», — поделился информацией Сурков. После окончания ремонта водопровода специалисты выяснят причину случившегося, заключил он. Вернуть воду в дома и социальные учреждения планируется до 20 часов вечера.

Днем ранее жители Электростали пожаловались, что в одном из жилых домов на протяжении двух недель отсутствует горячая вода.

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