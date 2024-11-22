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13:00, 22 ноября 2024Россия

В российском городе объяснили иск к семье бойца СВО из-за купленной на «гробовые» квартиры

Мэрия Новосибирска прокомментировала сообщение о выселении дочери бойца СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Власти Новосибирска прокомментировали ситуацию с дочерью участника специальной военной операции (СВО), которая рискует лишиться жилья, купленного на «гробовые» выплаты за отца. Об этом сообщает сетевое издание «Атас.Инфо».

Ранее стало известно о судебном разбирательстве и поданном городскими властями иске к семье участника спецоперации.

В мэрии свои действия назвали направленными на защиту интересов семьи военнослужащего. Подачу искового заявления о признании сделок с квартирой недействительными там объяснили тем, что жилье все еще числится на балансе города.

Ранее в Свердловской области другого участника СВО выселили из квартиры, пока он находился в зоне боевых действий. К этому привело то, что срок договора социального найма квартиры, в которой жил солдат, истек. Общественники пообещали разобраться в ситуации. К тому времени вещи военнослужащего уже вынесли из квартиры.

ЖЗЛ
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