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14:00, 22 ноября 2024Экономика

В российском городе ветер снес крышу и обрушил часть фасада домов

В Рязани шквалистый ветер снес крышу и обрушил часть фасада у двух домов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Рязани шквалистый ветер снес крышу у одного здания и обрушил часть фасада у другого дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ | РЯЗАНЬ».

Оба инцидента произошли вечером 21 ноября. Здание, у которого сорвало крышу, находится по адресу проезд Шабулина, 27. На снимках, сделанных очевидцем, можно увидеть, что у постройки после удара стихии отсутствует часть профнастила. «Профлист летает, ходить опасно рядом», — предупредил горожан мужчина.

От обрушения фасада пострадал жилой дом на улице Профессора Никулина, 41. На опубликованных в соцсетях фото видно, что ветер снес крупные куски фасада. Уточняется, что в целях безопасности доступ к дому ограничили — ворота и калитку закрыли из-за угрозы дальнейшего обрушения.

Накануне стало известно, что от пятибалльного шторма в Москве пострадали как минимум четверо жителей столицы. Три женщины и мужчина получили травмы из-за упавших на них деревьев.

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