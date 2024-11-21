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20:48, 21 ноября 2024Экономика

Названо число пострадавших в результате разрушительного шторма в Москве

Shot: дерево упало на голову 16-летней москвичке во время шторма
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

По крайней мере четыре человека пострадали в Москве в результате разрушительного шторма. Соответствующее число называет Telegram-канал Shot.

Согласно информации источника, в Измайловском парке на голову 16-летней девушке упало дерево. Похожий инцидент произошел в Покровском-Стрешнево — там дерево обрушилось на крышу машины, в которой сидел мужчина, в результате чего тот получил травму головы. Два других случая зафиксированы на юго-востоке столицы: в Печатниках дерево упало на 66-летнюю женщину, решившую сходить в магазин, и повредило ей руку, а неподалеку от нее крупная ветка рухнула на голову молодой девушке.

Уточняется, что пострадавшим оказали всю необходимую медпомощь на месте, поскольку серьезных травм они не получили.

Ранее 21 ноября синоптик Евгений Тишковец предупредил, что из-за пятибалльного шторма, который ударит по столичному региону, порывы ветра местами будут достигать 25 метров в секунду. По его словам, прогнозируемый пик штормового ветра должен прийтись на период с 17 до 22 часов. Предполагается, что по итогам нынешнего дня в Москве выпадет примерно 40-50 процентов месячной нормы осадков.

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