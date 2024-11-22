В российском городе жилой дом затопило паром канализации

В Челябинске жилой дом затопило паром канализации

В Челябинске многоквартирный жилой дом затопило паром канализации. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Вагнера, 81. По словам жильцов, с мая 2024 года подвал затоплен канализационными стоками. «Вонь стоит невыносимая. В подвале проходит теплосеть, все это парит, штукатурка осыпается, фундамент мокрый, в квартирах появилась черная плесень», — посетовали собственники. Помимо этого, колодцы канализации возле дома постоянно переполнены, из-за чего стоки регулярно выходят на поверхность и заливают дороги.

Жильцы отметили, что многочисленные обращения в водоснабжающую организацию и жилинспекцию Челябинской области с просьбами починить сеть канализации, откачать воду из подвала, а также просушить и продезинфицировать помещение не помогли решить проблему. В пресс-службе ведомства заявили, что в пятницу состоялась проверка, по результатам которой коммунальщиков привлекли к административной ответственности и выдали предписание об устранении выявленных нарушений. «Инспекционная проверка 22 ноября показала, что колодцы прочищены, в рабочем состоянии», — доложил представитель жилинспекции.

Ранее в этот же день стало известно, что 70 тысяч саратовцев остались без воды из-за аварии. Проблема коснулась жителей Волжского и Кировского районов.