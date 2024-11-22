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01:19, 22 ноября 2024Мир

В США назвали удар «Орешником» ядерным предупреждением

CNN: удар по Днепропетровску ракетой «Орешник» был ядерным предупреждением
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region / Reuters

Удар по Днепропетровску был ядерным предупреждением, независимо от дальности ракеты. Об этом сообщил в разговоре с телеканалом CNN научный сотрудник ядерного проекта в Осло Фабиан Хоффман.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на дальности полета ракеты, значение имеет ее взрывная мощность, известная как «полезная нагрузка», отметил он. По словам Хоффмана, ракета «Орешник» несла полезную нагрузку типа MIRV, позволяющую использовать несколько боевых головок для ударов по отдельным целям. «Возможности MIRV были связаны исключительно с ракетами, способными нести ядерную боеголовку, и ни одна обычная ракетная система в российском арсенале не обладает этой технологией», — сказал он.

Эксперт добавил, что данный тип вооружений был разработан во время холодной войны для доставки нескольких ядерных зарядов для разных целей.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о применении российскими Вооруженными силами (ВС) новейших ракет средней дальности «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду.

ЖЗЛ
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