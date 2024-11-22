В США заявили о доставивших все боеголовки к цели ракетах «Орешник»

Forbes: ракеты «Орешник» доставили все боеголовки к цели на Украине

Ракеты средне дальности «Орешник», запущенные Россией в четверг, 21 ноября, доставили все боеголовки к цели. Об этом заявил обозревать издания Forbes Дэвид Экс.

«Кажется, что одно оружие доставило все боеголовки. Телеметрия — высокая и быстрая — указала, что это была баллистическая ракета», — отмечается в материале.

Однако, подчеркнул Экс, оружие не было межконтинентальной баллистической ракетой, как показалось изначально. По словам журналиста из США, это была баллистическая ракета средней дальности.

Ранее бразильский политолог Жована Бранку заявила, что применение ракет «Орешник» стало предупреждением НАТО. По ее словам, Москва призвала альянс избегать большей эскалации украинского конфликта.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил с обращением к населению страны. Он заявил, что 19 ноября по территории России нанесли удары шестью ракетами ATACMS, а 21 ноября — системами Storm Shadow и HIMARS. Путин заявил, что в качестве ответной меры Россия нанесла по объектам Украины удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».