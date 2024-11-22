В трех двухметровых статуях Будды нашли наркотики на 290 миллионов рублей

В Таиланде наркоторговцы спрятали 117 килограммов наркотиков в статуях Будды

В Таиланде полиция изъяла груз героина и метамфетамина на 100 миллионов батов (около 290 миллионов рублей), который наркоторговцы спрятали в трех больших статуях Будды. Об этом сообщает The Thaiger.

Три двухметровые статуи Будды были найдены брошенными около деревенского кладбища в граничащей с Лаосом провинции Накхонпханом. Статуи были раскрашены в золотой, зеленый и черный цвета. До этого полиция получила оперативные данные о попытке контрабанды наркотиков.

Внутри статуй обнаружились десятки упаковок наркотиков общим весом 117 килограммов. Наркополицейские считают, что запрещенные вещества были перевезены через реку Меконг из Лаоса.

Правоохранители назвали «изобретательной» попытку провезти наркотики в предметах религиозного культа и призвали коллег и граждан быть более бдительными.

Ранее сообщалось, что в США таможенники изъяли на границе с Мексикой груз наркотиков на 31 миллион долларов. Запрещенные вещества были спрятаны в грузе болгарского перца.