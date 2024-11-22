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19:24, 22 ноября 2024Из жизни

В трех двухметровых статуях Будды нашли наркотики на 290 миллионов рублей

В Таиланде наркоторговцы спрятали 117 килограммов наркотиков в статуях Будды
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

В Таиланде полиция изъяла груз героина и метамфетамина на 100 миллионов батов (около 290 миллионов рублей), который наркоторговцы спрятали в трех больших статуях Будды. Об этом сообщает The Thaiger.

Три двухметровые статуи Будды были найдены брошенными около деревенского кладбища в граничащей с Лаосом провинции Накхонпханом. Статуи были раскрашены в золотой, зеленый и черный цвета. До этого полиция получила оперативные данные о попытке контрабанды наркотиков.

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Внутри статуй обнаружились десятки упаковок наркотиков общим весом 117 килограммов. Наркополицейские считают, что запрещенные вещества были перевезены через реку Меконг из Лаоса.

Правоохранители назвали «изобретательной» попытку провезти наркотики в предметах религиозного культа и призвали коллег и граждан быть более бдительными.

Ранее сообщалось, что в США таможенники изъяли на границе с Мексикой груз наркотиков на 31 миллион долларов. Запрещенные вещества были спрятаны в грузе болгарского перца.

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