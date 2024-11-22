В украинском городе мужчины перестали выходить на работу из-за облав

В Харькове мужчины перестали выходить на работу из-за облав ТЦК на предприятия

В Харькове большинство мужчин перестали выходить на работу из-за облав сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) на предприятия. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам владельца одной из станций технического обслуживания (СТО), сотрудники опасаются, что из-за облав «есть риск не доехать до работы». Из-за этого некоторые мужчины не выходят из дома, а другие добираются с осторожностью. При этом предприятия продолжают работу.

Ранее глава украинской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что власти Харьковской области хотят усилить мобилизацию в регионе. Он отметил, что работа в этом направлении уже ведется.