Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:41, 22 ноября 2024Бывший СССР

В украинском городе мужчины перестали выходить на работу из-за облав

В Харькове мужчины перестали выходить на работу из-за облав ТЦК на предприятия
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Харькове большинство мужчин перестали выходить на работу из-за облав сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) на предприятия. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам владельца одной из станций технического обслуживания (СТО), сотрудники опасаются, что из-за облав «есть риск не доехать до работы». Из-за этого некоторые мужчины не выходят из дома, а другие добираются с осторожностью. При этом предприятия продолжают работу.

Ранее глава украинской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что власти Харьковской области хотят усилить мобилизацию в регионе. Он отметил, что работа в этом направлении уже ведется.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подвел итог испытаний «Орешника»

      Украинец залил патруль ТЦК слезоточивым газом после отказа от взятки

      В украинском городе мужчины перестали выходить на работу из-за облав

      В Британии заявили о предупреждении с Украины

      На Западе заявили об отсутствии блефа со стороны России

      Медведев высказался о применении Россией ядерного оружия

      Медведев назвал условие завершения украинского конфликта

      Роднина назвала российских олимпийских чемпионок факирами на час

      Байден созвонился с Макроном после испытания российской ракеты «Орешник»

      Украинский беспилотник атаковал российское село

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше