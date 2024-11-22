Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:31, 22 ноября 2024Бывший СССР

Власти Харьковской области захотели усилить мобилизацию в регионе

Глава ОВА Синегубов: власти Харьковской области хотят усилить мобилизацию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти Харьковской области хотят усилить мобилизацию в регионе. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Заслушали доклады руководителей ТЦК (территориальных центров комплектования, украинский аналог военкоматов — прим. «Ленты.ру») и Национальной полиции области о текущей ситуации. Работаем над повышением эффективности мобилизационных мероприятий», — написал он.

В то же время, как отметил Telegram-канал «Политика Страны», улицы Харькова уже опустели из-за тотальной мобилизации. Авторы канала добавили, что в сети регулярно появляются видео, на которых запечатлены пустые улицы города и торговые центры.

В октябре сообщалось, что жители Харькова отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны ТЦК. В частности, выходить на работу отказались сотрудники станции техобслуживания, из-за чего без ремонта остались автомобили ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подвел итог испытаний «Орешника»

      В России оценили вероятность передачи Украине ядерного оружия

      Стало известно о намерении реформировать структуру ВСУ

      Пилоты «Формулы-1» пожаловались на запах запрещенных веществ на трассе в США

      Болезнь королевы Камиллы оказалась серьезнее ожидаемого

      Путин назвал происхождение «Орешника»

      Курс юаня к рублю взлетел

      Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

      Путин связал будущее России с задачами спецоперации

      46-летняя Любовь Толкалина в мини-шортах сделала мостик

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше