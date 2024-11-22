Власти Харьковской области захотели усилить мобилизацию в регионе

Глава ОВА Синегубов: власти Харьковской области хотят усилить мобилизацию

Власти Харьковской области хотят усилить мобилизацию в регионе. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Заслушали доклады руководителей ТЦК (территориальных центров комплектования, украинский аналог военкоматов — прим. «Ленты.ру») и Национальной полиции области о текущей ситуации. Работаем над повышением эффективности мобилизационных мероприятий», — написал он.

В то же время, как отметил Telegram-канал «Политика Страны», улицы Харькова уже опустели из-за тотальной мобилизации. Авторы канала добавили, что в сети регулярно появляются видео, на которых запечатлены пустые улицы города и торговые центры.

В октябре сообщалось, что жители Харькова отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны ТЦК. В частности, выходить на работу отказались сотрудники станции техобслуживания, из-за чего без ремонта остались автомобили ВСУ.