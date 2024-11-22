Великобритания пообещала сделать все необходимое для Украины

Глава МИД Лэмми: Великобритания сделает все необходимое для помощи Украине

Великобритания и ее союзники сделают все необходимое для того, чтобы помочь Украине. Об этом заявил глава МИД королевства Дэвид Лэмми, его слова передает издание The Standart.

«Вместе с союзниками Великобритании мы сделаем все необходимое, чтобы помочь Украине и поставить ее в наилучшее положение для переговоров об урегулировании конфликта», — отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что пуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник» Вооруженными силами (ВС) России не окажет сдерживающего влияния на политику США по Украине.