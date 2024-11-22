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19:19, 22 ноября 2024Мир

Во Франции назвали одно из последствий конфликта на Украине

Генерал Шилль: из-за конфликта на Украине распространились новые способы боя
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Пьер Шилль

Пьер Шилль. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Из-за конфликта на Украине в мире распространились новые способы ведения боя, а темпы развития военных технологий за пределами Запада вызывают беспокойство. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль, его слова передает The Times.

«Сейчас мы видим, что по технологическим возможностям некоторые враги, которые менее богаты, чем мы, обгоняют нас, что у некоторых террористических группировок есть какие-то беспилотники или какие-то технологии в киберпространстве и так далее, которые способны ударить по нам», — заявил генерал.

По словам Шилля, боевые действия на Украине стали причиной распространения «новых способов ведения войны». С похожим мнением выступил инспектор Сухопутных войск ФРГ генерал Альфонс Майс, заявивший, что Европе необходимо догнать темпы развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе украинского конфликта.

Ранее профессор исторического факультета Католического университета Америки в Вашингтоне Майкл Киммедж заявил, что боевые действия на Украине кажутся бесконечными, а усталость в Европе от них очевидна.

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