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12:54, 22 ноября 2024Наука и техника

Вокруг далекой старой звезды обнаружили необычный кокон

Astronomy & Astrophysics: вокруг звезды WOH G64 обнаружили яйцевидный кокон
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: ESO / K. Ohnaka et al.

Астрофизики из Университета Андреса Бельо в Чили и Института радиоастрономии Макса Планка в Германии с помощью Очень Большого Телескопа Европейской Южной Обсерватории (VLTI ESO) изучили далекую и старую звезду WOH G64, находящуюся в Большом Магеллановом Облаке. Это исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Звезда WOH G64 на расстоянии 160 000 световых лет от Земли классифицируется как красный сверхгигант и имеет размер примерно в 2000 раз больше нашего Солнца. Она выбрасывает газ и пыль на последних стадиях своей эволюции, перед тем как стать сверхновой.

Для наблюдений ученые использовали инструмент GRAVITY, являющийся частью второго поколения оборудования на VLTI. Это позволило команде получить более четкие изображения звезды, которые ранее были недоступны. Оказалось, что звезда за последние 10 лет стала тусклее. Исследователи также обнаружили, что вокруг звезды формируется кокон из пыли, который обладает необычной яйцевидной формой, хотя компьютерные модели предсказывали другую структуру.

По мнению ученых, форма кокона может быть вызвана резкими выбросами материала из умирающей звезды или наличием звезды-компаньона, которую пока не удалось обнаружить. Это открытие также помогает лучше понять эволюцию красных сверхгигантов, таких как WOH G64, на последних этапах их существования.

Астрофизики планируют продолжить наблюдения за звездой, несмотря на снижение ее яркости, усложняющее дальнейшие исследования. Они надеются, что будущие обновления оборудования VLTI, включая GRAVITY+, помогут раскрыть новые детали эволюции WOH G64 и других подобных звезд.

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