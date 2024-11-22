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16:17, 22 ноября 2024Россия

Володин заявил о более мощном ответе на удары дальнобойным оружием Запада

Володин порассуждал о более мощном ответе на удары дальнобойным оружием Запада
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Володин порассуждал о более мощном ответе на удары дальнобойным оружием США и Великобритании. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ракеты США и Великобритании нанесли удары по военным объектам в Курской и Брянской областях. Российская Федерация неоднократно подчеркивала — и мы об этом говорили, — что на подобные действия будет дан ответ. Причем более мощный», — написал он.

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Политик пояснил, что президент России Владимир Путин принял решение, которое стало правильным и долгожданным ответом. Володин также подчеркнул, что Россия вправе использовать свое оружие против военных объектов тех стран, которые ее атакуют.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что 21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Он подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.

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