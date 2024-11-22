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09:04, 22 ноября 2024Из жизни

Женщина неожиданно раскрыла интимный секрет бойфренда и бросила его

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

23-летняя женщина узнала о порнокарьере бойфренда благодаря подруге и бросила его. Об этом она сама рассказала в удаленном посте на форуме Reddit, сообщает Daily Mail.

По словам женщины, на момент поразившего ее открытия она состояла с мужчиной в отношениях уже полгода. «Он смешной, милый, и у нас с ним была замечательная химия», — написала она. Женщине казалось, что все идет хорошо, пока приятельница не прислала ей ссылку на интимное видео.

Подруга объяснила, что случайно наткнулась на него в интернете, и попросила автора поста тоже его посмотреть. Женщина включила видео и неожиданно узнала в порноактере возлюбленного. «И да, это определенно был он: его лицо, его татуировки, все остальное, — отметила автор поста. — Я чувствовала себя так, словно земля ушла у меня из-под ног».

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Оказалось, что днем мужчина работал механиком, а ночью подрабатывал, снимаясь в порнофильмах. Как отмечает автор поста, она чувствовала себя обманутой, а бывший бойфренд заявлял ей, что в этом нет ничего такого — просто работа. Мужчина обвинял женщину в узости мысли и излишней критичности, и она решила расстаться с ним. Автор поста объяснила, что причиной стала не столько секс-работа бойфренда, сколько его ложь.

Ранее сообщалось, что 19-летняя жительница США рассказала, как рассталась с возлюбленным, а потом случайно раскрыла его «грязный секрет». Оказалось, что во время их отношений мужчина встречался в другой женщиной, о чем знали его семья и друзья.

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