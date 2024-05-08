Девушка случайно раскрыла «грязный секрет» возлюбленного

19-летняя жительница США рассказала, как рассталась с возлюбленным, а потом случайно раскрыла его «грязный секрет». Ее историю публикует Daily Mail.

Лора Твайфорд из штата Калифорния рассказала в социальной сети, что в начале года познакомилась с неким молодым человеком. Они начали встречаться, и все выглядело так, будто дело идет к свадьбе. Мужчина признавался ей в любви, говорил, что хочет иметь от нее детей, и даже познакомил со своей семьей.

Однако у нового возлюбленного Твайфорд не хватало на нее времени, так как он постоянно «был занят делами». Мужчина извинялся за свое поведение, но в итоге она все же решила порвать с ним. Однако буквально через несколько дней Твайфорд выяснила, что стала жертвой обмана. «Два дня назад он опубликовал пост в соцсети. Захожу в комментарии. И скажите мне, почему кто-то прокомментировал его словом "муж"», — написала американка.

Твайфорд зашла на страницу женщины, которая опубликовала комментарий, и сразу же выяснила, что ее бывший возлюбленный встречается с ней уже три года. При этом вскоре стало ясно, что об этом знали друзья мужчины и его семья. Более того, выяснилось, что его ближайший приятель является братом его «жены».

Сначала Твайфорд подумала, что вторая девушка является жертвой какого-то заговора, но потом выяснилось, что пара состоит в открытых отношениях. «Со мной играл не только этот мужик, но и его девушка, и все их друзья. Я была просто шуткой», — заявила американка.

В довершение всего мужчина отказался возвращать Твайфорд ее вещи. Причем выяснилось, что не разрешила их отдать именно его настоящая возлюбленная. Твайфорд призналась, что эта история нанесла ей серьезную душевную травму.

Подписчики девушки поддержали ее. «Я считаю, что люди должны иметь право подавать в суд за нанесенный эмоциональный вред и потраченное время», — заявил один из них.

Ранее владелец частного детективного агентства из Великобритании назвал оригинальные уловки, которые используют мужья ради измены женам. В одном из случаев выяснилось, что мужчина более 50 лет состоял в отношениях с женщиной, которая жила в той же деревне, что и он с женой.