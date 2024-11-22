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04:22, 22 ноября 2024Бывший СССР

Житель ДНР рассказал о похищениях людей сотрудниками СБУ

РИА Новости: сотрудники СБУ похищали людей в Селидово в ДНР, угрожая оружием
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похищали людей в Селидово под угрозой оружия. Об этом РИА Новости сообщил житель недавно освобожденного в Донецкой народной республике (ДНР) города.

Мужчина рассказал, что заметил военную машину, когда отправился рассчитываться на заправке. Из нее вышли молодые люди в балаклавах. «Начались выстрелы, палили в воздух. Залетели в помещение и начали орать "всем на выход, проверка". Нас насильно засунули в машины», — вспоминает мирный житель.

Он сообщил, что СБУ вывезли 33 человека и доставили их в Покровск. «Начали всех смотреть, смотреть телефон и задавать вопросы. Общение было жестким и под автоматом, то есть автомат наставили и сказали сидеть молча, тихо, чтобы никакого звука», — поведал собеседник агентства.

По его словам, шесть человек увели. «Всего нас было 33, а осталось 24 человека», — заключил житель Селидово.

Ранее в Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины за шпионаж и попытку выкрасть ребенка. По данным силовиков, задержанные попытались незаконно проникнуть на территорию России из Литвы.

ЖЗЛ
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