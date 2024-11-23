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04:44, 23 ноября 2024Мир

Американский журналист обвинил Байдена в эскалации конфликта на Украине

Американский журналист Кузмаров: Байден специально провоцирует украинский кризис
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена специально провоцирует украинский кризис с целью помешать выигравшему выборы Дональду Трампу перенять бразды правления, рассказал главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал последние события на Украине, включая удар «Орешником» в ответ на агрессивные действия Вашингтона..

«Администрация Байдена, похоже, намерено провоцирует кризис до того, как покинет свой пост, возможно, для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, которое могло бы помешать переходу власти к администрации Трампа», — предположил журналист.

По его словам, «Байден использует предполагаемое участие северокорейских войск (на СВО — прим "Ленты. ру"), недоказанное, чтобы оправдать эскалацию и без того нестабильной ситуации». В свою очередь, глава РФ Владимир Путин несет ответственность за защиту своего населения и не может позволить атаки со стороны США, пояснил Кузмаров.

21 ноября Владимир Путин заявил, что Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины в Днепропетровске в ответ на удары Украины по территории РФ с применением дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow. Также в условиях боевых действий прошло испытание «Орешника» с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

В свою очередь, иранский экономист и политолог Рухолла Модаббер высказал мнение, что удар российскими ракетными системами средней дальности «Орешник» — это недвусмыссленное послание странам Запада, спонсирующим Украину. По словам самого Путина, данная ракетная система — это еще один гарант суверенитета и территориальной целостности России.

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