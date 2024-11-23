Число жертв удара ЦАХАЛ по центру Бейрута раскрыли

Al Mayadeen: при ударе по центру Бейрута погибли минимум четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли при ударе израильских военно-воздушных сил (ВВС) по району Баста в центре Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen в своем Telegram-канале.

По данным Минздрава Ливана, на которые ссылается издание, в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали 23 человека.

«Работы по разбору завалов все еще продолжаются», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что под удар попало жилое здание в центре ливанской столицы.

До того сообщалось, что израильские военные нанесли два авиаудара по южному пригороду Бейрута. Самолеты израильских ВВС атаковали часть города, после чего над территорией поднялся густой дым.