Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:53, 23 ноября 2024Мир

Число жертв удара ЦАХАЛ по центру Бейрута раскрыли

Al Mayadeen: при ударе по центру Бейрута погибли минимум четыре человека
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

По меньшей мере четыре человека погибли при ударе израильских военно-воздушных сил (ВВС) по району Баста в центре Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen в своем Telegram-канале.

По данным Минздрава Ливана, на которые ссылается издание, в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали 23 человека.

«Работы по разбору завалов все еще продолжаются», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что под удар попало жилое здание в центре ливанской столицы.

До того сообщалось, что израильские военные нанесли два авиаудара по южному пригороду Бейрута. Самолеты израильских ВВС атаковали часть города, после чего над территорией поднялся густой дым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер просивший Путина о гражданстве России экс-офицер США Скотт Беннетт. Симоньян допустила, что его могли убить

      ЦБ необычным способом предупредил о телефонных мошенниках

      В Конгрессе США захотели обязать Трампа запрашивать помощь Украине

      Суд арестовал имущество бывшего замгубернатора Брянской области

      Россиян предупредили об опасности некоторых лаков для ногтей

      Подполье заявило об изнасилованиях выпускниц медвузов бойцами ВСУ

      В Египте назвали применение «Орешника» на Украине четким посланием

      В Кремле высказались о новой мобилизации в России

      Байден оговорился и назвал себя своим мужем

      Военнослужащий рассказал о подземных укрытиях российских войск в Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше