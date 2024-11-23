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05:46, 23 ноября 2024Мир

Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута

Al Mayadeen: ЦАХАЛ нанес авиаудар по району Баста в центре Бейрута
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли авиаудар по району Баста в центре Бейрута (столица Ливана). Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала жилое здание. Другие последствия удара не приводятся.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли два авиаудара по южному пригороду Бейрута. Самолеты израильских ВВС атаковали часть города, после чего над территорией поднялся густой дым.

Позднее стало известно об ударе по западному району ливанской столицы. Целью атаки была ликвидация генерального секретаря радикальной суннитской группировки «Аль-Джамаа аль-Исламия» Мухаммеда Таккуша.

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