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11:26, 23 ноября 2024Силовые структуры

Глуховский может стать фигурантом уголовного дела из-за нарушения закона об иноагентах

Писателю Глуховскому грозит уголовное дело за нарушения закона об иноагентах
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

В отношении российского писателя и сценариста Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) может быть возбуждено уголовное дело за нарушения закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Глуховскому грозит статья 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ.

Писателя уже четыре раза штрафовали по административной статье о непредставлении или несвоевременном представлении иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством России.

Ранее Второй кассационный суд признал законным приговор писателю по делу о распространении фейков о Российской армии. В августе 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил автора книг «Метро 2033» и сериала «Топи» к восьми годам колонии общего режима.

В прокуратуре уточнили, что Глуховский под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых расправ над мирными жителями.

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